Valentino ricomincia da un' esibizione di leggerezza e gioia

Al teatro 10 di Cinecittà, per un pubblico ristrettissimo, va in scena un'esibizione di leggerezza e gioia. Pierpaolo Piccioli, mente creativa della maison Valentino, insieme all'artista fotografo britannico Nick Knight, costruiscono una strada di sogni, abiti e materie, che esaltano il corpo e lo animano di grazia.La couture è il sogno, l'emozione è il suo motore, il centro è il femminile: la donna.

Ricominciare è sempre l’esercizio più difficile ma è anche quello più stimolante. E ricominciare costruendo un percorso nuovo attraverso il dialogo tra l’immaginazione visionaria, il digitale e la per ...Darsi la forza, la volontà ma soprattutto il coraggio di sognare. Di sognare in grande, cioè di osare: uno, o molti passi in più, come in questo caso, fra questi abiti alti fino a cinque metri, lunghi ...