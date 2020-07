Vaccino coronavirus, azienda inglese: “Forse pronto già a settembre” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La AstraZeneca, colosso farmaceutico, assicura che il Vaccino anti-covid potrebbe essere pronto anche a settembre “in qualsiasi momento” Buone notizie per il Vaccino contro il coronavirus, o almeno è una speranza. Il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca fa sapere che il Vaccino anti-covid potrebbe essere pronto “in qualsiasi momento a partire da settembre” Lo ha dichiarato Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo per la ricerca e lo sviluppo biofarmaceutici dell’azienda. Parole pronunciate alla Camera del Congresso americano, precisamente al Comitato per la sorveglianza e le indagini della Commissione per l’energia e il commercio. Se potrà essere utilizzato o meno dal prossimo autunno, dipende ... Leggi su bloglive

