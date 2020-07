Usa, se Biden vincerà meno attriti con l’Europa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il coronavirus sta rivoluzionando la politica internazionale, non solo la vita quotidiana delle popolazioni. Se l’Europa ha iniziato alla fine un complesso percorso verso la mutualizzazione del debito - punto di partenza per la creazione di una vera Unione - negli Stati Uniti lo strafavorito in gennaio per la rielezione, Donald Trump, è costretto adesso a rincorrere Joe Biden. Stando agli ultimi sondaggi, la Florida, uno degli Stati decisivi per l’elezione dei presidenti, è ora saldamente in mano democratica. Leggi su ecodibergamo

GrimoldiPaolo : Bella intervista alla Trumpiana @DeAnna4Congress :'Il governo italiano è sottomesso al regime comunista cinese come… - Agenzia_Ansa : #Usa2020, Biden avanti nei sondaggi con il 52%, Trump al 37% #ANSA - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @stegraziosi: la corsa verso le presidenziali Usa. Sondaggi e piano economic… - rinaldodinino : @LaStampa se per colpa del covid 19 negli USA dovesse vincere l'inaffidabile dr. BIDEN per gli USA inizierebbe un… - ilMangla : Giravolta Trump: «Indossate le mascherine. Il peggio deve ancora arrivare!» PHOTO ? -