Usa, Filippine e Indonesia contro la Cina, tensione nel mar cinese meridionale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Continua la politica espansionistica di Pechino nel mar cinese meridionale, attuata in primis con una serie di rivendicazioni su aree marittime ma anche con la presenza nelle acque territoriali altrui di pescherecci armati scortati da navi da guerra. A contrastare queste manovre sono ovviamente gli Usa, l'Australia ed anche Filippine e Indonesia, con queste ultime che vedono minacciati i loro confini e le zone di pesca. Washington aveva finora chiesto condizioni di libero sorvolo e navigazione, ma il 14 luglio scorso il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha sottolineato come le pretese cinesi su queste aree fossero illegittime ed illegali, assumendo una posizione mai così netta, arrivando a dire che gli Usa proteggeranno il diritto sovrano delle nazioni del sudest asiatico a sfruttare le loro risorse ... Leggi su panorama

SYDNEY - Cinque navi da guerra australiane si sono unite a esercitazioni militari nel mare delle Filippine a fianco di unità di Usa e Giappone, miranti a migliorare l'interoperabilità e mantenere «lib ...

Norman Eleazar ha trascorso gli ultimi 14 anni lavorando in alberghi di lusso nelle scintillanti capitali degli stati del golfo Persico. Era a Teheran, dove lavorava come responsabile delle vendite al ...

