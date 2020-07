Uruguay: enorme aquila nazista all’asta. Ma è polemica, potrebbe finire nelle mani di fanatici neonazisti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una immensa aquila di bronzo con una svastica tra gli artigli è al centro di un caso, con annesse polemiche, in Uruguay. Molto presto finirà all’asta, ma c’è chi fa osservare come un oggetto simile dovrebbe invece andare in un museo, piuttosto che rischiare di finire nella mani di gruppi fanatici neonazisti. Ma per capire bene questa storia dobbiamo fare un rapido passo indietro, e andare fino al 17 dicembre del 1939. Cosa ci fa l’aquila nazista in Uruguay? La seconda guerra mondiale è iniziata da circa tre mesi, con l’aggressione tedesca della Polonia e le conseguenti dichiarazioni di guerra di Regno Unito e Francia. Il 21 agosto del ’39 l’incrociatore pesante Graf ... Leggi su open.online

