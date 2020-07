Uomini e Donne, Veronica Ursida sulla storia con Giovanni Longobardi: ‘Stiamo facendo passi avanti, ma… (Di mercoledì 22 luglio 2020) Veronica ha rilasciato una nuova intervista in cui ha raccontato come stanno andando le cose con Giovanni. Tutto bene, ma… Uomini e Donne: ecco come sta andando la relazione tra Veronica e Giovanni Nell’ultima stagione di Uomini e Donne Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno iniziato una conoscenza. Il tutto è stato poi interrotto dal Coronavirus, ma loro due hanno continuato a sentirsi e si sono dati poi l’esclusiva. Nelle ultime settimane, però, ci sono state molte incomprensioni e molti litigi, tanto che Giovanni aveva deciso di lasciare il programma da solo. Veronica, decisa a dimostrargli il suo interesse, ha ... Leggi su kontrokultura

