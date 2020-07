‘Uomini e Donne’, l’ex tronista Costantino Vitagliano esce allo scoperto con la nuova fidanzata (Video) (Di mercoledì 22 luglio 2020) C’è un nuovo amore nella vita di Costantino Vitagliano, conosciuto ai più per esser stato uno dei primi tronisti di Uomini e Donne e sicuramente il primo ad aver dato vita con Alessandra Pierelli nel 2004 ad una storia d’amore tra le più seguite dello showbitz del tempo. I due personaggi del dating show di Canale 5 diventarono un vero e proprio fenomeno mediatico, venivano seguiti dalle telecamere anche nella vita di tutti i giorni e andavano a Buona Domenica ogni settimana per raccontare come andavano le cose tra di loro. Da tempo ormai Costantino e Alessandra hanno preso strade differenti, e se la Pierelli oggi è una mamma felice con i due bambini avuti dal campione di poker sportivo Fabrizio Baldassari, anche Costantino sembra aver finalmente messo la testa a posto. Già ... Leggi su isaechia

