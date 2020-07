Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia Nicola al telefono: “E’ finita” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gemma Galgani avrebbe terminato la conoscenza con Nicola Vivarelli prima delle nuove registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne. Gemma Galgani, durante Uomini e Donne ai tempi del coronavirus, aveva iniziato una conoscenza con Sirius, Nicola Vivarelli. Conoscenza che è durata anche al di fuori del programma, con grande stupore da parte del popolo … L'articolo Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia Nicola al telefono: “E’ finita” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - matteosalvinimi : #Salvini: Chi sbaglia in divisa paga più degli altri, ma nessuno osi infangare le Forze dell’Ordine. Lega aveva int… - matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - Efisio31251859 : RT @matteosalvinimi: Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa pe… - christedoro : 4) Non esiste lo split dell'attrazione. A 14 anni dicevo cose come mi innamoro delle donne ma farei sesso solo con… -