Un’opportunità unica dalla pandemia: lavorare in smart working da Barbados, incantevole isola dei Caraibi. I DETTAGLI dell’iniziativa (Di mercoledì 22 luglio 2020) lavorare da remoto circondati da acque cristalline e spiagge dorate ora è possibile: basta richiedere il visto di benvenuto valido per 12 mesi sul sito www.Barbadoswelcomestamp.bb per avere l’opportunità di vivere e lavorare da remoto a Barbados. Sebbene il Coronavirus possa aver diminuito i numeri del turismo dell’isola, per Barbados ora è il momento di offrire ai turisti la possibilità di vivere la destinazione come veri e propri autoctoni, i bajan, per un anno. Il Primo Ministro On. Mia Amor Mottley afferma che la pandemia ha dato una spinta a questa iniziativa: “Il Covid19 ha cambiato il lavoro a livello globale, con un numero maggiore di persone che lavorano da casa. Qui i turisti ... Leggi su meteoweb.eu

