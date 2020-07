Unione Europea, l'unica certezza dopo gli accordi? La tassa sulla plastica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quanto si può esultare per un'intesa che prevede nuovi balzelli a carico delle imprese e dei consumatori, inclusa una "plastic tax" Europea doppia rispetto a quella fermata in corsa dal parlamento italiano perché avrebbe distrutto centinaia di aziende e migliaia di posti di lavoro? Ha senso bloccare un'imposta per non uccidere un settore già messo in ginocchio dal Covid, e poi reintrodurla, più pesante di prima, per ottenere i soldi necessari al "rilancio" post-epidemia? Domande senza risposta. Eppure è proprio quello che è successo. Pagina 64 dell'accordo siglato ieri al Consiglio Ue da Giuseppe Conte e gli altri capi di governo: «Nei prossimi anni l'Unione lavorerà a una riforma del sistema delle risorse proprie e introdurrà nuove risorse proprie». Dove, per capirsi, «risorse ... Leggi su liberoquotidiano

101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nei confronti delle società dei gruppi Apple Inc. e Amazon.com Inc. Tale istruttoria è diretta ad accertare se Apple e Amazon abbiano messo in ...

«Ho tifato Italia ed Europa e continuo a farlo ... l'Italia con tutta la forza e la dignità che spetta al nostro Paese, terza economia dell'Unione, un fondatore, il Paese con il più grande soft power ...

