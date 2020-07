Unioncamere: tre imprese su quattro hanno mantenuto stabili gli occupati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Circa290mila invece, pari al 21,3% delle aziende italiane con dipendenti, hanno dovuto ridurre i livelli occupazionali mentre altre 36mila (il 2,6%) li hanno aumentati Leggi su firenzepost

FirenzePost : Unioncamere: tre imprese su quattro hanno mantenuto stabili gli occupati - Unioncamere_Pie : ??Mancano solo tre giorni per aderire al progetto 'Fai crescere il tuo business all’estero con Unicredit Easy… - SIE_Unioncamere : #Excelsior #Lavoro, a luglio in #Umbria #assunzioni in calo del 40%. Una figura su tre difficile da reperire. -