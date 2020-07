Under vicino al Napoli. L’affare potrebbe chiudersi senza contropartite (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo quanto scrive Calciomercato.com, Cengiz Under è vicino al Napoli. Sia la Roma che il club partenopeo sono intenzionati a chiudere in fretta e, a quanto pare, senza contropartite. Tra domanda e offerta ballano 5 milioni di euro e la Roma ha rifiutato Ospina. Ma c’è tutta l’intenzione di arrivare alla fumata bianca. Under è una precisa richiesta di Gattuso, lo scrive il portale di mercato. “L’ex giocatore dell’Istanbul Basaksehir è una precisa richiesta di Gattuso, che vuole un giocatore con le caratteristiche di Politano. L’offerta è di 25 milioni di euro, bonus compresi, la richiesta giallorossa è di 30 più bonus. Al momento c’è distanza, ma va registrata la disponibilità da ... Leggi su ilnapolista

