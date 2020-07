UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) anticipazioni puntata 1010 di Una VITA di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 23 luglio 2020A José giunge un telegramma di Osvaldo da Buenos Aires: pare proprio che i problemi economici non siano per niente terminati… Emilio Pasamar decide di organizzare dei pomeriggi danzanti al Nuovo Secolo. Le vicine di Acacias si scusano sentitamente con Genoveva per il comportamento che hanno avuto il giorno della morte di Samuel Alday. Alfredo Bryce ordina a Genoveva di rispettare la sua parte del patto. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, ... Leggi su tvsoap

