Una nuova stagione per l’Europa. L’accordo di Bruxelles come Yalta nel dopoguerra. Il via libera al Recovery Fund disegna un nuovo ordine in Ue (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non si pensi che sia esagerato paragonare il vertice di Bruxelles alla Conferenza di Yalta. Fatti salvi i diversi contorni geopolitici – a Yalta nel 1945, dopo la guerra, si decise la divisione del mondo intero tra due diversi blocchi, ciascuno con i suoi alleati e le sue zone d’influenza –, a Bruxelles è avvenuto qualcosa di simile a livello di continente europeo. In un aspro scontro durato cinque giorni e quattro notti si è bruciata la struttura della vecchia Europa: è andata in fumo, come fosse la Cattedrale di Notre Dame, quell’Unione che non ci piaceva più, che aveva dimenticato i valori fondanti dello spirito europeo e che era diventata il terreno di tecnocrazie e interessi economici. Dalle ceneri della vecchia Europa è nato – ... Leggi su lanotiziagiornale

peppeprovenzano : Una giornata storica, inimmaginabile pochi mesi fa. L’Europa risorge, non più vincolo ma opportunità, frontiera di… - RaiUno : Una nuova puntata di #IoeTe inizia ora su #Rai1, oggi ospite in studio #ManuelBortuzzo ?? #21luglio - ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal 15° Stormo dell'Aeronautica Militare. 'Anche oggi ci prepariamo per una nuova missione di… - Minalullu : RT @cotrozzi_lisa: Concetta Balestra 10 anni... 10 ANNI... Dieci!!! Rinunciano a lei. Deve trovare urgente una nuova casa. SUNNY.. femm… - Hopingforthebe3 : RT @ImDisagiato: io: “non mi piacciono le hit estive” sempre io: “IL SUONO DELLE TUE RISATE IL PRIMO GIORNO DI UNA NUOVA ESTATE HO VOGLIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Maria Callas e l'invenzione di una nuova Medea | il manifesto Il Manifesto Golf: Stenson al numero 1 Rahm: "Rendimi un autografo"

(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Una maglietta firmata nel 2007 al Volvo Masters, in Spagna, a un giovanissimo Jon Rahm, allora 13enne e tra gli spettatori dell’evento dell’European Tour. Henrik Stenson, golfi ...

Lamorgese: 'la mascherina serve, giovani capiscano'

Il governo, "con l'ausilio delle valutazioni del Comitato tecnico scientifico, assumerà le decisioni che riterrà più opportune per prevenire una nuova, eventuale diffusione del contagio Assembramenti, ...

(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Una maglietta firmata nel 2007 al Volvo Masters, in Spagna, a un giovanissimo Jon Rahm, allora 13enne e tra gli spettatori dell’evento dell’European Tour. Henrik Stenson, golfi ...Il governo, "con l'ausilio delle valutazioni del Comitato tecnico scientifico, assumerà le decisioni che riterrà più opportune per prevenire una nuova, eventuale diffusione del contagio Assembramenti, ...