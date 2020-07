Una bicamerale per il piano di ripresa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Consiglio Europeo dei capi di Stato e di governo ha finalmente raggiunto ieri un accordo sul bilancio comunitario per il 2021-2027 (Quadro Finanziario Pluriennale) e sul tanto atteso Recovery Fund. Un accordo complesso e articolato che, però, segna un passo in avanti storico per l’Europa. Comunque vada, per noi, è già stato premiato dai mercati finanziari, considerando che gli investitori internazionali hanno, subito dopo l’accordo, acquistato nostri titoli di Stato, portando il rendimento del Btp decennale all′1,0%, vicino al minimo storico.Facciamo, qui di seguito, alcune considerazioni fredde e fuori dalla retorica. La dimensione totale del Next Generation EU Fund, innanzitutto, è di 750 miliardi di euro, suddivisa in uno strumento di recupero e resilienza (RRF) da 672,5 miliardi (312,5 miliardi in grants e 360 ​​miliardi ... Leggi su huffingtonpost

Il Consiglio Europeo dei capi di Stato e di governo ha finalmente raggiunto ieri un accordo sul bilancio comunitario per il 2021-2027 (Quadro Finanziario Pluriennale) e sul tanto atteso Recovery Fund.

Ue, Mul: Fi e FdI accanto a Italia, opposizione non dire solo no

Roma, 22 lug. (askanews) - "Noi e FdI siamo stati accanto all'Italia in questa trattativa con l'Europa, non siamo stati a tirare i sassolini o a mangiare i pop-corn. Un'opposizione che dice sempre no ...

