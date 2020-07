Un "Russiagate" per Johnson. "Influenze, ma il governo muto" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Erica Orsini La commissione denuncia le interferenze di Mosca nella politica inglese: "L'esecutivo non collabora". I russi: "Fake" L'influenza russa nei processi democratici è la «nuova normalità» in Gran Bretagna, ma il governo non fa una piega. Signori e signore, benvenuti a Londongrad. È questo l'appellativo dato alla City dagli autori del rapporto sulle possibili Influenze di Mosca nella partecipazione alla vita politica e pubblica degli inglesi. Il documento, frutto di 18 mesi di lavoro di una commissione parlamentare trasversale, che ha sentito rappresentanti dei servizi segreti e esperti indipendenti, era pronto nove mesi fa, ma è stato reso pubblico soltanto ieri dal governo di Boris Johnson. E forse, sebbene Downing Street neghi, il ritardo non è stato ... Leggi su ilgiornale

thewaterflea : RT @LaVeritaWeb: Due documenti smontano la credibilità della ex spia ingaggiata per creare il dossier. Inventate anche le sexy follie di Do… - piras_zia : RT @LaVeritaWeb: Due documenti smontano la credibilità della ex spia ingaggiata per creare il dossier. Inventate anche le sexy follie di Do… - LandiniStefano : RT @LaVeritaWeb: Due documenti smontano la credibilità della ex spia ingaggiata per creare il dossier. Inventate anche le sexy follie di Do… - SCaronti : RT @LaVeritaWeb: Due documenti smontano la credibilità della ex spia ingaggiata per creare il dossier. Inventate anche le sexy follie di Do… - Luciana12827144 : RT @LaVeritaWeb: Due documenti smontano la credibilità della ex spia ingaggiata per creare il dossier. Inventate anche le sexy follie di Do… -

Ultime Notizie dalla rete : Russiagate per Legami con Mosca e sesso a cinque stelle. Il Russiagate ha perso altri pezzi La Verità Usa: Hillary Clinton, Trump ha concesso la grazia a Stone per metterlo a tacere

New York, 21 lug 22:21 - (Agenzia Nova) - Hillary Clinton ha detto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commutato la sentenza del suo ex collaboratore Roger Stone per "metterlo a tace ...

Da una politica di collisione contro Cina e Russia ad una prospettiva di cooperazione

che si compiano passi concreti verso la cooperazione reciproca per la creazione di un sistema sanitario globale, il rilancio dell’economia reale e la garanzia della pace. Si spera che le recenti ...

New York, 21 lug 22:21 - (Agenzia Nova) - Hillary Clinton ha detto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commutato la sentenza del suo ex collaboratore Roger Stone per "metterlo a tace ...che si compiano passi concreti verso la cooperazione reciproca per la creazione di un sistema sanitario globale, il rilancio dell’economia reale e la garanzia della pace. Si spera che le recenti ...