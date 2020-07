UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 23 luglio 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 23 luglio 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 23 luglio 2020Eugenio (Paolo Romano) cerca di ottenere informazioni su Mariano (Lello Giulivo) mettendo sotto torchio Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che ora è chiamato a decidere se rivelare a Nicotera quel che sa, mettendo però a rischio la sua incolumità. Filippo (Michelangelo Tommaso) cerca di avere il sostegno di Serena (Miriam Candurro) nella sua guerra contro il padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma la donna non sa cosa fare. È il giorno del compleanno di Viola (Ilenia Lazzarin), che riceve una bella dimostrazione ... Leggi su tvsoap

