Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 22 luglio: cos’ha in mente Roberto? (Di mercoledì 22 luglio 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, trama puntata del 22 luglio 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40 circa? Roberto è determinato a far saltare l’accordo con i Cantieri. Filippo non la pensa come suo padre e cerca di farlo ragionare. Chi la spunterà? Si avvicinano le nozze tra Guido e Mariella. Il futuro sposo si è dileguato e ha fatto in modo cheArticolo completo: Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 22 luglio: cos’ha in mente Roberto? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

NoqodyButYou : RT @CamMarrymepls: io direi che potete iniziare a seguire Louis Tomlinson al posto suo :D AMMIRATE QUESTO SOLE #rosalbaisoverparty https://… - sunshjnex_ : RT @CamMarrymepls: io direi che potete iniziare a seguire Louis Tomlinson al posto suo :D AMMIRATE QUESTO SOLE #rosalbaisoverparty https://… - njallsxlaugh : RT @CamMarrymepls: io direi che potete iniziare a seguire Louis Tomlinson al posto suo :D AMMIRATE QUESTO SOLE #rosalbaisoverparty https://… - mazza_giovanna : RT @CamMarrymepls: io direi che potete iniziare a seguire Louis Tomlinson al posto suo :D AMMIRATE QUESTO SOLE #rosalbaisoverparty https://… - i_missyou______ : RT @CamMarrymepls: io direi che potete iniziare a seguire Louis Tomlinson al posto suo :D AMMIRATE QUESTO SOLE #rosalbaisoverparty https://… -