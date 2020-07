Un posto al sole anticipazioni: CINZIA crea “il panico”? La vendetta! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quasi ci siamo: la prossima settimana a Un posto al sole va in scena il matrimonio di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), al quale però si arriverà con notevoli ansie e “dispettucci” da parte dei personaggi che fanno parte dell’ambito comedy della soap.Leggi anche: Daydreamer le ali del sogno: il poster-calendario arriva in edicola!In questi giorni stiamo assistendo ai vari inconvenienti derivanti dal ritorno in scena di Dolly (Lucianna De Falco), che sta mandando in tilt la povera Altieri. Ma non sarà solo la sorella di Assunta (Daria D’Antonio) ad agitare le acque… Un posto al sole anticipazioni: VERONICA MAZZA sarà di nuovo CINZIA Maiori Alcune storie Instagram avevano rivelato già nei giorni scorsi ... Leggi su tvsoap

