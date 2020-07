Un nuovo test del sangue scopre alcuni tumori quattro anni prima di quanto riusciamo a fare ora (Di mercoledì 22 luglio 2020) (immagine: Getty Images)Cancro allo stomaco, all’esofago, al colon-retto, al fegato e al polmone. Sono queste le forme di tumore (tra le più diffuse) che il test PanSeer sviluppato dall’università della California San Diego riesce a diagnosticare molto precocemente, fino a quattro anni prima di quanto facciano gli esami odierni. Come descritto nello studio appena pubblicato su Nature Communications, l’analisi rintraccia nel sangue i cambiamenti nella metilazione del dna e rileva, in anticipo rispetto ai test tradizionali, il cancro nel 95% dei campioni di individui malati ma ancora completamente asintomatici. Per gli autori potrebbe diventare in futuro uno screening di routine, migliorando la prognosi dei pazienti. Trova il dna ... Leggi su wired

VRRidersAcademy : Dopo 5 mesi è veramente emozionante vedervi di nuovo sulle vostre moto ?? Prime foto dei nostri Riders #Moto3 durant… - Sara3Topy : RT @GianoElaborazio: Nuovo cliente dalla Valle d'Aosta, Citroën Berlingo 2020 immatricolato da pochissimo e nuova centralina Continental VD… - GianoElaborazio : Nuovo cliente dalla Valle d'Aosta, Citroën Berlingo 2020 immatricolato da pochissimo e nuova centralina Continental… - RespSocialeRai : RT @Radio3scienza: Come si deciderà su quale puntare dei tanti #vaccini in sperimentazione per il nuovo #coronavirus? Come funziona il re… - Andrea61256741 : RT @Radio3scienza: Come si deciderà su quale puntare dei tanti #vaccini in sperimentazione per il nuovo #coronavirus? Come funziona il re… -