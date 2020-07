"Un cavolo di Troia mortale". Paragone a Stasera Italia avverte il rischio che corre l'Italia dopo il Recovery Funfìd (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gianluigi Paragone, ospite a Stasera Italia su Retequattro condotto da Veronica Gentili, ha detto la sua sull'accordo chiuso in Europa dall'Italia sul Recovery Fund. Secondo il Senatore questo accordo cela una trappola come "un cavallo di Troia mortale". Paragone, da sempre contrario ad accordi con la Ue e fautore dell'Italexit, spiega i rischi che corrono gli Italiani: "é una trappola mortale. Fra poco la gente dirà perché con tutti i soldi che avete detto che arrivavano, non arrivano?". Paragone infine cita Laocoonte il personaggio mitologico dell'Eneide con la frase Timeo Danaos et dona ... Leggi su liberoquotidiano

