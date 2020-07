Un bambino di 12 anni cade in un pozzo e muore a Gorizia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo le ricostruzioni, il piccolo era affidato a un centro estivo e stava partecipando a una caccia al tesoro. Il pozzo era profondo una trentina di metri. Il corpo recuperato dai vigili del fuoco Leggi su repubblica

