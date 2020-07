Un altro royal wedding segreto: Eleonore von Habsburg ha sposato Jérôme d’Ambrosio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nell’estate post-Covid vanno di moda i royal wedding segreti. Il matrimonio a sorpresa di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, celebrate dopo tante tribolazioni, è stato insperato balsamo per i royal addicted. Nessuno immaginava che l’happy end da fiaba – dopo tante posticipazioni causate da papà Andrea coinvolto nello scandalo Epstein (e per questo depennato dalle foto del royal wedding), dopo la cancellazione ufficiale delle nozze causa coronavirus – sarebbe arrivato così presto. Leggi su vanityfair

Fra28855413 : RT @foreignerland: 13) Giordana Angi e Mameli (123 voti) TREDICESIMI? Tutt'appost? Erano la royal couple di #amici18, altro che quella fess… - Mari19660 : RT @LidaSezOlbia: I nostri piccolini mangiano con tanto appettito. Sono così fragili che non immaginate, ma ce la stanno mettendo tutta per… - ElisabettaPolet : RT @LidaSezOlbia: I nostri piccolini mangiano con tanto appettito. Sono così fragili che non immaginate, ma ce la stanno mettendo tutta per… - antigiannino96 : Non conoscevo Emerson Royal . Ho visto due video uno su youtube ed un altro c’era Brad Pitt e George Clooney forse ho sbagliato. - atlanticavill : @ravenvcIaw perché Eugenie, come anche Beatrice, non è una working royal, cioè non vengono pagate per rappresentare… -

Ultime Notizie dalla rete : altro royal Un altro royal wedding segreto: Eleonore von Habsburg ha sposato Jérôme d’Ambrosio Vanity Fair.it Beatrice di York vuole davvero trasferirsi in Italia?

A conti fatti, tra entrate e uscite, la regina Elisabetta può stare tranquilla: per una Meghan Markle che se ne va, c’è un Edoardo Mapelli Mozzi che arriva. La matematica non mente: il bilancio è in p ...

Così Einstein ci aiuta a cancellare la materia oscura

La materia oscura: se ne parla in astrofisica come se fosse un’entità certa e concreta e le si attribuisce una massa colossale, pari - addirittura - a quattro volte quella della materia ordinaria. Per ...

A conti fatti, tra entrate e uscite, la regina Elisabetta può stare tranquilla: per una Meghan Markle che se ne va, c’è un Edoardo Mapelli Mozzi che arriva. La matematica non mente: il bilancio è in p ...La materia oscura: se ne parla in astrofisica come se fosse un’entità certa e concreta e le si attribuisce una massa colossale, pari - addirittura - a quattro volte quella della materia ordinaria. Per ...