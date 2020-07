Ultim’ora. Pedofilia, Ancora arresti in Italia. Perquisizioni in 12 Regioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sgominata dalla Polizia Postale una rete di pedofili Italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico. Le immagini venivano realizzate anche da adolescenti e vendute online con un”listino prezzi” per ogni prestazione. Perquisizioni personali, informatiche e sequestri in 12 Regioni e 17 province. All’origine, la segnalazione di due genitori insospettiti dall’intenso utilizzo di social da parte della figlia. Emerso un sistema consolidato di vendite on line,con accordi su chat private. Fonte: RaiNews24 Ultim’ora. Pedofilia, Ancora arresti in Italia. Perquisizioni in 12 Regioni proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia

RTrafficante : RT @O_Strunz: +++ULTIM'ORA+++ Avellino. Settantasettenne stupra una quattordicenne e viene nominato vescovo. (strato sferico @desale73) #… - O_Strunz : +++ULTIM'ORA+++ Avellino. Settantasettenne stupra una quattordicenne e viene nominato vescovo. (strato sferico… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Pedofilia Vademecum Vaticano contro la pedofilia - Ultima Ora Agenzia ANSA