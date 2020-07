Ultime Notizie Roma del 22-07-2020 ore 09:10 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale ancora un buongiorno del redazione appuntamento con informazione Gabri Luigi Pinna studio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retRomarcia invitando gli americani e indossare le mascherine Come del resto ha già fatto lui da giorni da parte mia probabilmente peggio era prima di migliorare queste le sue parole nelle Ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno superato la soglia glia dei 1000 morti mentre i nuovi casi di positività hanno sfiorato i 70 mila superati i 40 mila decessi invece in Messico su ricoveri Found archiviata la storica Intesa tra i paesi europei che assegna all’Italia 209 miliardi oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà in Senato e poi alla camera ieri con te Ha visto il capo dello Stato Sergio Mattarella incassando il suo ... Leggi su romadailynews

fanpage : Il Ministro dell'Istruzione brasiliano è positivo al #Covid19 - fanpage : #RecoveryFund, Conte è soddisfatto - fanpage : L'avvertimento della Ministra #Lamorgese #mascherine - tempostretto : Un nuovo articolo: (A Messina. c'è chi parcheggia così) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie da Me… - PianetaMilan : #Kessie: 'Un'altra grande prestazione di squadra' #SassuoloMilan -