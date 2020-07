Ufficiale, Forgione è il nuovo tecnico dell’Apice: le parole del presidente Felice Pepe (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAdesso è Ufficiale: Mino Forgione è il nuovo allenatore dell’ambizioso Apice del presidente Felice Pepe. Ieri sera le due parti hanno trovato l’accordo dopo i pour parler dei giorni scorsi. Per il tecnico di Pietrelcina, una nuova importante avventura dopo quella recente con il Molinara. Il benevenuto arriva proprio dal numero uno della società apicese, Felice Pepe: “Conosco Mino come persona, ho visto giocare spesso le sue squadre e ora avrò modo di vederlo all’opera anche durante la settimana. La nostra è una scelta ponderata, volevamo una persona giovane, stimolante e stimolato, ambizioso come il nuovo corso della nostra ... Leggi su anteprima24

