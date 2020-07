Ue: Prodi, 'seconda nascita euro, ora task force del governo' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Una svolta decisiva per l'europa, la seconda dopo la nascita dell'euro, ora una task force per investire le risorse, non esterna al governo, ma del governo, di Conte e i due ministri dell'Economia, che mobiliti tutti i ministri del governo". Lo ha affermato Romano Prodi, ai microfoni di Radio popolare. "E' una svolta decisiva -ha aggiunto- ritengo che la seconda fase dell'europa, quella più faticosa di una costruzione istituzionale, c'è stata per la prima volta con l'euro e ora con questo accordo perché mette intorno all'euro una struttura di difesa, si fa finalmente una politica economica che accompagna ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Una svolta decisiva per l'Europa, la seconda dopo la nascita dell'euro, ora una task force per investire le risorse, non esterna al governo, ma del governo, di Conte e i d ...

Prodi ricorda come l'Olanda rompe nei vertici europei

Il Consiglio Europeo non possiede né le une né le altre.Queste doverose riflessioni sul futuro dell’Europa non possono tuttavia mettere in secondo piano il totale cambiamento di atmosfera rispetto ...

