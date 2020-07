Ue: Lupi, 'ora prospettiva nuova per Italia ed Europa' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Arriveranno 209 miliardi: che ne facciamo per dare una prospettiva nuova all'Italia e all'Europa? Il problema è il vincolo tutto interno della nostra capacità di progettare. Progettare vuol dire insieme individuare la strada che ci porterà all'uscita" e "non possiamo passare da una task force all'altra", ma "scommettiamo sulla libertà". Lo ha affermato Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia', parlando alla Camera dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Leggi su iltempo

TV7Benevento : Ue: Lupi, 'ora prospettiva nuova per Italia ed Europa'... - Gabri_Benci : RT @luis0tta: @matteosalvinimi Ok i migranti fanno ancora effetto ma non sarebbe ora di puntare su qualcos'altro di meno stracotto?Qualcosa… - ItaliaConAngeT : RT @luis0tta: @matteosalvinimi Ok i migranti fanno ancora effetto ma non sarebbe ora di puntare su qualcos'altro di meno stracotto?Qualcosa… - F_Lupi : RT @alfredodattorre: Finisco avvilito due giorni di esami, con matricole che ignorano il secolo (non l’anno) della Riv. Francese o della Ri… - Nannarella17 : RT @luis0tta: @matteosalvinimi Ok i migranti fanno ancora effetto ma non sarebbe ora di puntare su qualcos'altro di meno stracotto?Qualcosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lupi ora Ue: Lupi, 'ora prospettiva nuova per Italia ed Europa' SassariNotizie.com Ue: Lupi, 'ora prospettiva nuova per Italia ed Europa'

Lo ha affermato Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia', parlando alla Camera dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Venerdì nella tana dei Lupi inizia la grande volata per regalarsi un sogno

Il Cosenza si giocherà un’intera stagione in 90’: se non vince è quasi in C Ripresi gli allenamenti, mister D’Angelo ritrova nel gruppo Gaetano Masucci Pisa Sono ripresi ieri pomeriggio gli allenament ...

Lo ha affermato Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia', parlando alla Camera dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Il Cosenza si giocherà un’intera stagione in 90’: se non vince è quasi in C Ripresi gli allenamenti, mister D’Angelo ritrova nel gruppo Gaetano Masucci Pisa Sono ripresi ieri pomeriggio gli allenament ...