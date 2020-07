Ue, Gentiloni: "Freno d'emergenza su piani non è veto' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bruxelles, 22 lug. (AdnKronos) - La Commissione Europea controllerà l'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, necessari ad accedere alla Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu, essenzialmente attraverso la procedura d'esame "in comitato. Si è parlato molto di questo Freno d'emergenza, ma alla fine non è una cosa che permetta diritti di veto o richieda un voto all'unanimità". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, durante un webinar organizzato dal think tank Ceps, con sede a Bruxelles. "La sostanza - ricorda Gentiloni - è che il Consiglio", cioè il Consiglio Ue (presieduto a turno dagli Stati membri, ora dalla ... Leggi su liberoquotidiano

Arrivano i soldi, finiscono gli alibi

Magari il commissario Paolo Gentiloni esagera quando dice che ... Pur con le insidie contingenti (il freno al finanziamento che può essere ritirato su richiesta di un governo) e le trappole ...

