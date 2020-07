Ue: Conte ringrazia Amendola per avventura europea, applausi in Aula (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento al Senato, ha ringraziato il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, che lo ha accompagnato nei 4 giorni dell'avventura europea a Bruxelles. È scattato un applauso dell'Aula per Amendola. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Conte ringrazia Ue, Conte ringrazia cittadini: grazie a loro Italia pi autorevole Yahoo Notizie Conte: risultato trattativa in Ue appartiene agli italiani, li ringrazio

Recovery fund, Conte al Senato: risultato che appartiene all'Italia

