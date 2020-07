Ue, Conte “Dalla politica italiana una grande prova di maturità” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La classe politica italiana nel suo complesso ha dato una grande prova di maturità”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa in Senato sugli esiti del Consiglio Europeo sul Recovery Fund.Per l'Italia c'è stato “un esito persino migliore rispetto alla proposta precedente della Commissione europea – ha spiegato Conte -. Nello schema attuale riceverà 209 miliardi, il 28% delle risorse totali, resta fissato a 81 miliardi l'ammontare dei trasferimenti” a fondo perduto. “Mentre aumenta di 36 miliardi la componente di 36 miliardi di prestiti”.“Si è trattato di una interlocuzione complessa – ha sottolineato il premier -, un intenso impegno politico e diplomatico ... Leggi su liberoquotidiano

