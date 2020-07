Udinese-Juventus, Sarri: “Mancano quattro punti ed è faticoso ottenerli, sarà dura” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Maurizio Sarri ha rilasciato significative dichiarazioni, in occasione della conferenza stampa pre Udinese-Juventus, offrendo indicazioni sul match e sulle ambizioni del club bianconero. L’allenatore ha esordito esplicando quanto sia realmente vicina la Juventus al titolo, per poi considerare alcune individualità bianconere, per poi polemizzare brevemente sulle critiche ricevute recentemente dai giornalisti italiani. Di seguito le fasi salienti della conferenza stampa. SCUDETTO – “Sappiamo che ci mancano 4 punti e che in questo momento farli è faticoso, dobbiamo rimanere con la testa sulle singole partite. In questo momento bisogna pensare all’Udinese, dopo alla partita con la Sampdoria e tutto il resto verrà come ... Leggi su sportface

