Udinese Juventus, Sarri: “Cristiano si sente benissimo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Udinese Juventus – E’ già vigilia di campionato per la squadra presieduta da Andrea Agnelli. Il tecnico, Maurizio Sarri, affronterà domani sera i friulani e avrà la possibilità di conquistare altri tre punti fondamentali per la corsa scudetto. Sarà un match in cui incontrerà anche Luca Gotti, vice-allenatore durante l’esperienza al Chelsea, con il quale ha vinto la scorsa Europa League. Il tecnico toscano deve monitorare la situazione che riguarda Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, entrambi non al meglio per un problema alla schiena. L’ex Real Madrid ha dato forfait dopo essersi infortunato nell’allenamento prima della gara contro la Lazio. Udinese Juventus: la parole di Sarri Scudetto “Ci mancano quattro punti, ... Leggi su juvedipendenza

