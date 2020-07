Udinese-Juventus, Musso: “Possiamo fermare chiunque. Ronaldo e Dybala? Vi dico cosa penso” (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'Udinese si prepara ad affrontare la Juventus.Juan Musso, portiere dei friulani, si è espresso ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro i bianconeri guidati da Maurizio Sarri, in programma domani. Parole al miele da parte dell'estremo difensore argentino nei confronti del connazionale Paulo Dybala e della stella Cristiano Ronaldo: "Mi fido tanto dei miei difensori e di tutta la squadra perché difendiamo e attacchiamo come collettivo. Col giusto atteggiamento possiamo fermare chiunque, anche Ronaldo. Lui rimane fortissimo. La classifica marcatori? Non so se vincerà lui o Immobile. Hanno fatto un percorso incredibile entrambi. Dybala? E' un giocatore fantastico, che mi piace sfidare perché ti mette ... Leggi su mediagol

