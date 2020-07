Ucraina, dopo 12 ore il sequestratore armato si è arreso: liberati i 13 ostaggi sull’autobus (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sì è arreso solo dopo dodici ore di richieste e trattative con la polizia, uscendo dall’autobus e finendo in manette. Maksim Krivosh, ucraino 44enne nato in Russia e pregiudicato, ha rilasciato nella serata del 21 luglio le 13 persone aveva preso in ostaggio alla mattina su un bus a Lutsk, in Ucraina occidentale. Nessuno è stato ferito, ha dichiarato il ministro dell’Interno Arsen Avakov, che su Twitter ha pubblicato foto e video dei passeggeri scortati dalle forze dell’ordine. I 13 ostaggi sono stati costretti a trascorrere l’intera giornata chiusi in un autobus sotto la minaccia delle armi e la paura per i continui spari dell’assalitore. Tre di loro, una donna incinta, un’anziana e un ragazzo adolescente sono stati rilasciati dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

