Ucraina, approvata la parziale riapertura degli stadi: si punta al 50% della capienza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Ministro della Salute ucraino ha approvato l’ammissione degli spettatori come test durante le partite che si terranno il 25 e il 29 luglio. A dichiararlo, con grande soddisfazione, è il presidente della Federcalcio Ucraina Andriy Pavelko che dà il “bentornato” ai tifosi dopo le note restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria. Inizialmente la capienza sarà del 25% con i primi test sulle gare di playoff che assegneranno la qualificazione in Europa League. Se questa fase verrà superata con risultati positivi allora le autorità governative potrebbero dare il via libera per accrescere la capienza fino a un massimo del 50%. In Ucraina i casi totali sono attualmente quasi 61.000 a fronte di 1.534 morti, di cui 829 ... Leggi su sportface

Con 452 voti a favore la Camera approva il disegno di legge per l'assegno unico familiare. La palla passa adesso al Senato.

“Devi morire qui”, “Per quello che hai fatto ti ammazzerei”, ma anche violenze fisiche e umiliazioni: tra i 25 indagati c’è il direttore del carcere. La madre del bimbo ucciso a Cardito dal patrigno h ...

Speciale difesa: Usa approvano vendita 16 pattugliatori Mark Vi all'Ucraina

Kiev, 20 lug 13:15 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di 16 pattugliatori Mark VI e relative attrezzature all'Ucraina. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ucraino Dmytr ...

