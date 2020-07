Twitter contro QAnon, il social elimina gli account dei complottisti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sostengono Trump e usano tattiche militari per aggredire gli avversari e affermare le proprie teorie cospirazioniste. Ora il social dell'uccellino corre ai ripari per evitare che l'hate speech diventi hate crime Leggi su repubblica

lauraboldrini : Oggi in Commissione Giustizia altra tappa importante per la legge contro #omotransfobia e misoginia. Abbiamo inclus… - luigidimaio : Questo risultato ottenuto dal governo in Europa lo dedichiamo a chi tifa contro l’Italia. A chi soffia sul fuoco de… - MatteoRichetti : La vostra posizione è talmente chiara che avete votato contro la mozione che abbiamo presentato insieme a… - PeroniStefano : RT @TorinoFC_1906: In memoria di Sergio Vatta, grandissimo Maestro per generazioni di ragazzi nel Settore giovanile del Torino, domenica Be… - MatteoPedrosi : RT @TorinoFC_1906: In memoria di Sergio Vatta, grandissimo Maestro per generazioni di ragazzi nel Settore giovanile del Torino, domenica Be… -