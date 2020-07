Twitter banna gli account legati a QAnon, la teoria che parla di un complotto anti-Trump (Di mercoledì 22 luglio 2020) Twitter era diventato il suo terreno di diffusione preferito. Adesso, per QAnon, rischia di trasformarsi nella pietra tombale. Il gruppo che illustra al mondo intero una presunta teoria cospirazionista contro Donald Trump e che cerca di tenere alta l’attenzione su questo tema, sempre dalla parte dei suprematisti, rischia di vedere limitata la diffusione dei propri contenuti. Il social network di Jack Dorsey, infatti, ha stabilito la chiusura di 7mila account e la limitazione di 150mila profili in seguito alla diffusione di quelle che sono considerate fake news e teorie del complotto. LEGGI ANCHE > Perché il ministero ha specificato che i gargarismi con la candeggina non sono un rimedio contro il Covid-19 QAnon, Twitter propende per la ... Leggi su giornalettismo

