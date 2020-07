Tutto sull’olio, a portata di click (Di mercoledì 22 luglio 2020) Riviste, libri, festival, forum, seminari di formazione, indagini di mercato, produzione di spettacoli e mostre. Questo e altro è il nuovo olioofficina.it, il primo portale web internazionale dedicato all’olio da olive e ai condimenti. Luigi Caricato, oleologo, scrittore e giornalista, ideatore e anima del progetto culturale Olio Officina, è conferenziere e relatore in importanti convegni e congressi internazionali. Ha ideato e dirige dal 2012 il più grande e autorevole happening al mondo dedicato ai condimenti: Olio Officina Festival: «In questi dieci anni di attività c’è l’orgoglio di aver condiviso con tutti la mia visione dell’olio rendendola accessibile a chiunque, attraverso un linguaggio modulato per pubblici differenti, ma sempre con il proposito di creare elementi di novità e produrre cultura, proprio ... Leggi su linkiesta

d0minius : Tutto sull’olio, a portata di click - virgili87312681 : @Sardina20201 Da domani pioveranno miliardi sull'Italia,mentre i paesi frugali dovranno fare una cura a base di oli… - fr4nc15_93 : @ONadde Sì ma il serbatoio non è tutto l'aereo. Se ti colpivano sull'ala era più probabile che ti azzoppato, male c… - BrugolaDigitAle : @Defcon1979 Ricorda che la MB in piega sull'asfalto bagnato non tiene . Occhio alle macchie d'olio , alla plastica… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto sull’olio Royal Enfield Continental GT 650 e Interceptor La Stampa