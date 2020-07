Tutti i punti critici del Decreto Semplificazioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo un’attesa di diversi giorni rispetto la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla Gazzetta Ufficiale di giovedì scorso è stato finalmente pubblicato il Decreto-legge cosiddetto Semplificazioni.Dico finalmente perché il comparto della vigilanza privata attendeva da tempo un provvedimento che andasse in questa direzione e il nostro augurio è che il governo apra una fase di consultazioni con le parti sociali maggiormente rappresentative per poterne definire meglio il perimetro e far sì che, in fase di conversione in legge, il Decreto acquisisca l’indispensabile incisività.Tanto più che, se da una parte è assolutamente condivisibile l’idea alla base del provvedimento, ovvero quella di semplificare alcuni processi, tuttavia l’impianto ... Leggi su huffingtonpost

GassmanGassmann : Il mio consiglio,che poi è quello che faccio personalmente, è di leggere molti giornali italiani, ma anche di legge… - FBiasin : Ripresa all’altezza e 3 punti importanti. La classifica è certamente più bella dell’umore generale, per questo al… - MatteoTamburin4 : RT @FMCROfficial: Se la Juventus vincerà la Champions League con 416 partite in 3 settimane a gara secca sarà tutto bello, giusto e regolar… - Italiano_4ever : @CarloCalenda @federicofubini La classe politica attuale ha secondo lei : 1. la capacità, 2. la progettualità, 3.… - piccologabri : RT @1f6eed3c8c1c4e4: BAGNAI A OMNIBUS HA LISCIATO LA SCHIENA A TUTTI.... BRUSCO MA DIRETTO E SOPRATTUTTO PRECISO SU TUTTI I PUNTI !!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti punti I punti “oscuri” del Recovery Fund e quella pericolosa plastic tax per l’Italia Money.it Napoli, i convocati di Gattuso: out Ospina, la decisione su Mertens

Dopo la vittoria con l'Udinese il Napoli punta a fare bottino pieno anche contro il Parma nella sfida di domani sera, in programma alle 19.30 al Tardini. Tanto turnover in vista per gli uomini di Genn ...

Puntare tutto sul digitale: come le organizzazioni possono gestire la domanda imprevista nell’era del post-lockdown

Michael Allen, VP & CTO di Dynatrace, evidenzia come uno dei maggiori effetti della pandemia globale e del conseguente lockdown è l’essere stati costretti a spostare molte delle nostre attività e nece ...

Dopo la vittoria con l'Udinese il Napoli punta a fare bottino pieno anche contro il Parma nella sfida di domani sera, in programma alle 19.30 al Tardini. Tanto turnover in vista per gli uomini di Genn ...Michael Allen, VP & CTO di Dynatrace, evidenzia come uno dei maggiori effetti della pandemia globale e del conseguente lockdown è l’essere stati costretti a spostare molte delle nostre attività e nece ...