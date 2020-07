Tunnel in Costiera Amalfitana: l’opposizione del M5S (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Movimento 5 Stelle sull’ipotesi Tunnel in Costiera Amalfitana: «L’idea di sventrare la Costa d’Amalfi con un costo per i cittadini di 18 milioni di Euro sulle stime di un aumento del traffico veicolare del 40% è una decisione semplicemente assurda, vuol dire non conoscere le gravissime problematiche legate alla mobilità locale. Non è ammissibile questa superficialità su un territorio dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità». Lo denunciano in una nota congiunta la Deputata del Movimento 5 stelle Anna Bilotti e il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano che hanno entrambi presentato un’interrogazione per chiedere chiarezza su un ... Leggi su anteprima24

robertozoppi68 : RT @FinestreArte: Sta facendo molto discutere il progetto per un tunnel nella Costiera Amalfitana che collegherà i borghi di Maiori e Mino… - aSalerno_it : #salerno M5S, tunnel in Costiera Amalfitana: 'Progetto da 18 milioni fuori dalla realtà che non risolve problema tr… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Sta facendo molto discutere il progetto per un tunnel nella Costiera Amalfitana che collegherà i borghi di Maiori e Mino… - FinestreArte : Sta facendo molto discutere il progetto per un tunnel nella Costiera Amalfitana che collegherà i borghi di Maiori… -