Trump si arrende e arriva a implorare gli americani: «Che vi piaccia o no, mettete la mascherina» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Meglio tardi che mai. Forse non basterà ma ci è arrivato anche Trump. Ad almeno tre mesi dalle raccomandazioni di Fauci e dell’autorità sanitaria statunitense di indossare la mascherina, il presidente degli Stati Uniti chiede ufficialmente ai suoi concittadini di metterla per proteggersi, che piaccia o meno la situazione. Il repentino cambio di direzione arriva quando i numeri dell’epidemia stanno salendo a dismisura in una «situazione destinata a peggiorare, prima di migliorare». LEGGI ANCHE >>> Nancy Pelosi contro il presidente USA: «Il coronavirus è il Trump virus» Trump dà la colpa agli scienziati A Trump non è bastato essere contraddetto in diretta sul ... Leggi su giornalettismo

