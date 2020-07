Trump: «La situazione peggiorerà, indossate le mascherine» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dietrofront di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, da sempre contrario al dispositivo di protezione, ci ripensa e chiede agli americani di indossare la mascherina per fermare l’avanzata del coronavirus. «Probabilmente, purtroppo, peggiorerà prima di migliorare», ha ammesso il presidente americano mentre gli Stati Uniti sfiorano i 3,9 milioni di contagi. Il tycoon, al primo briefing della task force della Casa Bianca da settimane, è apparso in televisione senza Anthony Fauci, l’epidemiologo con cui è in polemica negli ultimi giorni, e ha suggerito alla popolazione di indossare le mascherine: «Che vi piacciano o meno, hanno un effetto». Intanto la California supera i 400.000 casi di coronavirus e si appresta a superare New York, Stato epicentro dell’epidemia negli Stati Uniti, in ... Leggi su linkiesta

RadioItaliaIRIB : Emergenza USA, Trump si arrende: situazione peggiorerà - nicocomix : “Probabilmente la situazione peggiorerà...”, ha ammesso Trump - omegahighlander : @piuttostomale Oltretutto credo che la questione sia più dovuta al fatto che i deliri di onnipotenza di Kanye rient… - SommellaRoberto : RT @classcnbc: I #contagi #USA non rallentano. #Trump parla alla nazione: la situazione peggiorerà. Il presidente, alla fine, si arrende: “… - Affaritaliani : Covid-19, il cambio di rotta di Trump: la situazione peggiorerà -