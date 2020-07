Trovato in un capannone di Grottaglie lo sportello bancomat rubato a Tricase Carabinieri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nella mattinata del 22 luglio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Martina Franca, supportati da militari della Stazione di Grottaglie, hanno sottoposto a fermo per indiziato di delitto un soggetto di origine serba e denunciato 3 persone, due Grottagliesi e un serbo, per “ricettazione in concorso”, in quanto ritenuti coinvolti, a vario titolo, con il furto di un intero dispositivo di erogazione automatico di contanti di tipo “temporaneo”, asportato nella trascorsa notte in Marina di Tricase (LE). L’attività, avviata dietro immediata segnalazione della Compagnia Carabinieri di Tricase, in possesso delle coordinate GPS fornite dall’antifurto ... Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Trovato capannone Trovato in un capannone di Grottaglie lo sportello bancomat rubato a Tricase Noi Notizie Sradicano il bancomat mobile con 82mila euro, ma il Gps inchioda la banda

Il bancomat si trovava nel tratto iniziale di corso Cristoforo Colombo ... Tutti insieme, hanno cinturato l’area individuata tramite Gps, un capannone industriale adibito a sfasciacarrozze, nelle ...

Grottaglie, trovato bancomat rubato, un fermo e 3 denunce per ricettazione

della Staz. di Grottaglie e Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri “Puglia”. I malfattori, che avevano trasportato il bancomat all’interno di un capannone industriale, sito nelle campagne di ...

Il bancomat si trovava nel tratto iniziale di corso Cristoforo Colombo ... Tutti insieme, hanno cinturato l’area individuata tramite Gps, un capannone industriale adibito a sfasciacarrozze, nelle ...della Staz. di Grottaglie e Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri “Puglia”. I malfattori, che avevano trasportato il bancomat all’interno di un capannone industriale, sito nelle campagne di ...