Trova l’escluso: dai bigliettini elettorali della Lega… è sparito Caldoro! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo abbiamo cercato bene, in ogni angolino, ma non c’è. I bigliettini elettorali del duo Francesco Pinto-Angela Russo, candidati della Lega alle prossime regionali in Campania, pubblicati da Anteprima24.it, non hanno il nome del candidato alla presidenza per il centrodestra, Stefano Caldoro. Una “dimenticanza” che per i soliti maligni rappresenta la conferma che la Lega, che non voleva in alcun modo che Caldoro fosse il candidato contro il presidente uscente Vincenzo De Luca, continua a non essere entusiasta della scelta della coalizione… L'articolo Trova l’escluso: dai bigliettini elettorali della Lega… è ... Leggi su anteprima24

lellamagnolia : @SimoneMoriOff L'importante aver escluso cose gravi, piano piano si trova una cura per stare meglio -

Ultime Notizie dalla rete : Trova l’escluso Gualtieri: Governo? Mes no escluso. Autostrade, il debito Altantia non su italiani Corriere della Sera