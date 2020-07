Treni nuovi della metro, de Magistris: 'Ci sono stato stanotte. Grande emozione' (Di mercoledì 22 luglio 2020) 'stanotte sono stato sul treno nuovo della metropolitana linea 1 per verificare i collaudi in corso. Il treno ha percorso la tratta da Piscinola a Municipio. È stata una Grande emozione perché conosco ... Leggi su napolitoday

