Tre metri sopra il cielo: il film con Riccardo Scamarcio stasera su La5 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Torna stasera in TV su La5, alle 21:10, il teen movie ormai cult Tre metri sopra il cielo, che nel 2004 ha lanciato la carriera di Riccardo Scamarcio. Tre metri sopra il cielo torna in TV, stasera su La5 alle 21:10, riportando un po' della magia (ora nostalgia) che contagiò, nel 2004, una generazione intera di ragazzini, quella dei famosi "lucchetti dell'amore" di Ponte Milvio, usanza che trae origine proprio dal film che definitivamente lanciato la carriera di Riccardo Scamarcio. Primo film del regista Luca Lucini, tratto dall'omonimo romanzo di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo è ... Leggi su movieplayer

