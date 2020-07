Trattativa Ue, Di Maio fa il “rosicone”: «Il merito è della squadra, non solo del premier» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luigi Di Maio ha tanti difetti, ma non quello della dissimulazione. Virtù invero irrinunciabile se ci sposta sotto le latitudini della politica. In quell’arena, infatti, funge da impenetrabile corazza a protezione delle proprie reali intenzioni affinché nessuno possa scorgerle e sventarle. Lui, al contrario, è un libro aperto. Si vede a occhio nudo che proprio non gliela fa ad ovattare quel che pensa tra sé e sé. L’ultima conferma proprio oggi su Repubblica. Un’intervista in cui ogni risposta segnala la fatica, a stento trattenuta, di non spedire un vaffa all’indirizzo di Giuseppe Conte. Che tra i due non corresse più buon sangue, lo si sapeva da tempo. Ma che Di Maio fosse pronto persino a farlo scorrere pur di non cedere al ... Leggi su secoloditalia

