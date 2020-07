Trasporti, dal 27 luglio al 31 Agosto metro sospesa da Fermi a Lingotto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Da lunedì 27 luglio e fino a lunedì 31 Agosto, il servizio della metropolitana da Porta Nuova a Lingotto verrà sospeso per permettere il collegamento della tratta “Fermi-Lingotto” con la tratta “Lingotto-Bengasi” in fase di costruzione. La sospensione della tratta viene effettuata durante il mese di Agosto in modo da limitare il disagio agli utenti e permettere una migliore gestione del servizio di superficie. Questo quanto ha fatto sapere l’azienda municipale Trasporti, GTT. Inoltre, nella tratta Lingotto – Porta Nuova, in sostituzione della metropolitana, sarà possibile viaggiare con le linee bus 1 e 35 che saranno prolungate a Porta ... Leggi su nuovasocieta

Ha partorito un bambino, con taglio cesareo, la donna marocchina positiva al Covid-19. “Adesso sta bene, è in osservazione. Le condizioni sue e del neonato sono buone”, dice a Repubblica Enzo Massimo ...

ECOBALLE: TRA OGGI E DOMANI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA NOMINA DEL COMMISSARIO

Piombino (LI) – Tra oggi e domani il Consiglio dei Ministri discuterà la questione del recupero delle ecoballe disperse intorno all’isolotto di Cerboli, nel tratto di mare tra Piombino, Follonica ed E ...

