Trapizzino – Roma (Di giovedì 23 luglio 2020) Trapizzino Via Giovanni Branca, 88 – 00153 Roma Tel. 06/43419624 Sito Internet: www.Trapizzino.it Tipologia: street food Romano Prezzi: trapizzini 4€, supplì 2€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAContinua a non perdere un colpo il Trapizzino di Stefano Callegari, il goloso triangolo di pizza ripieno che è sempre una garanzia di qualità per un’ottima pausa. Le sedi ormai sono tante, ma tutte mantengono lo stesso stile di quella di Testaccio. Lo schieramento di pentole dietro al bancone nasconde le varie specialità della cucina Romana utilizzate per le ricche farciture, ricette che rispettano la tradizione e realizzate con materie prime che non deludono all’assaggio. Nel corso delle visite abbiamo potuto gustare ogni ... Leggi su secoloditalia

